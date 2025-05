Königsklassen-"Finale": SC auf "alle Szenarien" vorbereitet

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg geht mit maximaler Flexibilität in das "Endspiel" um den Einzug in die Champions am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky). "Man kann davon ausgehen, dass wir auf alle Szenarien vorbereitet sind", sagte Schuster am Donnerstag: "Wir haben es zum Teil auch trainiert. Wir werden klare und unaufgeregte Abläufe haben."

Die Breisgauer (55 Punkte) rangieren vor dem letzten Spieltag als Tabellenvierter zwei Zähler hinter dem Dritten aus Frankfurt (57). Der SC braucht wahrscheinlich einen Sieg zur erstmaligen Qualifikation für die Königsklasse, da andernfalls Borussia Dortmund (54) auf Platz fünf mit einem Sieg gegen den feststehenden Absteiger Holstein Kiel noch an den Freiburgern vorbeiziehen würde. Der Platz in der Europa League ist dem Sport-Club am Ende der ersten Saison nach dem Abschied von Kulttrainer Christian Streich nicht mehr zu nehmen.

"Wir haben schon Sensationelles für diesen Verein erreicht", sagte Schuster: "Wir wollen natürlich das Maximale erreichen. Dafür stehen wir morgens auf. Wir wollen im Spiel sehr fokussiert bleiben. Dafür sind Geduld und Disziplin sehr wichtig für uns."