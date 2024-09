Kompany mit Extralob für Olise

Anzeige

Fleißig in der Defensivarbeit und mit besonderer Gabe vor dem gegnerischen Tor: Vincent Kompany hat Bayern-Sommerzugang Michael Olise nach seinem starken Auftritt beim 5:0 (2:0)-Sieg in Bremen ausführlich gelobt.

"Er hat natürlich ein ganz besonderes Talent und ist ein guter Spieler", sagte Kompany über den Offensivmann, der für rund 53 Millionen Euro vom Premier-League-Klub Crystal Palace an die Isar gewechselt war und in Bremen mit zwei Toren und zwei Vorlagen überragte: "Das ist der Luxus von Bayern, dass wir sehr viele gute Spieler haben." Insgesamt sei der große Kader stark bestückt.

"Michael hat es von Anfang an gut gemacht, viel besser hätte er nicht anfangen können", fügte Kompany an. Diese Leistungen gelte es nun zu bestätigen: "Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es ein Junge ist, der viel Druck spürt. Er genießt den Fußball und das war natürlich ein gutes Spiel."

Am Sonntag wird Olise beim Oktoberfestbesuch mit den bayrischen Traditionen in Berührung kommen. Die Vorfreude im Klub fiel durchaus groß aus. "Ich hatte die Lederhose lange nicht mehr an", sagte Sportvorstand Max Eberl schmunzelnd: "Nach so einem Sieg zieht man sie gerne an und kann auch das eine oder andere Bier trinken."