Kompany: "Die Vergangenheit ändern kannst du nicht"

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat nach dem bitteren Aus im Viertelfinale der Champions League den Blick sofort wieder nach vorne gerichtet. "Es ist das Beste, dass wir wieder ganz schnell spielen. Für uns hat jetzt absolute Priorität, was wir gegen Heidenheim machen", sagte er vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim: "Wir haben Bock zu kämpfen und Gründe, motiviert zu sein."

Für den deutschen Rekordmeister platzte gegen Inter Mailand der Traum vom "Titel dahoam". Man müsse damit "umgehen wie mit jedem Rückschlag im Leben. Die Vergangenheit verändern kannst du nicht. Aber wir können in den nächsten Spielen zeigen, wie gut wir sind und was wir vorhaben", ergänzte der 39-Jährige. Er habe ohnehin "nicht dieses Talent, sich runterziehen zu lassen. Ich bin von Natur aus immer sehr motiviert."

Die Bayern haben in dieser Saison nur noch die Möglichkeit, die Meisterschaft zu holen. Ob dies den Druck erhöhe? "Nein, es ist nicht weniger oder mehr Druck. Das ist die größte Konstanz in diesem Verein. Damit musst du umgehen können", sagte Kompany am Freitag.

Auch Sportdirektor Christoph Freund ist von einer Reaktion überzeugt. Er glaube, dass sich die Mannschaft "da jetzt nicht wirklich runterziehen lässt. Es kann auch etwas bewirken." Zwar habe man das große Ziel in der Königsklasse verpasst. Trotzdem, so Freund, "befindet sich die Mannschaft auf einem sehr, sehr guten Weg. Das stimmt uns sehr, sehr positiv, dass daraus auch etwas entstehen kann." Entscheidend sei nun, "dass wir richtig gut weiterarbeiten. Dann werden auch die Titel kommen. Davon bin ich einfach total überzeugt."

Nach wie vor offen ist die Rückkehr von Kapitän Manuel Neuer. "Da müssen wir schauen, eine Wadenverletzung ist immer sensibel. Er trainiert noch nicht mit der Mannschaft", sagte Kompany. Verzichten muss der Trainer weiterhin auf die verletzten Jamal Musiala, Dayot Upamecano, Alphonso Davies und Hiroki Ito.