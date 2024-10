Kompany und Freund nehmen Neuer in Schutz

Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund haben nach der 1:4-Niederlage von Bayern München beim FC Barcelona in der Champions League Manuel Neuer in Schutz genommen. "Es werden wieder Spiele kommen, wo wir anders über unseren Torwart reden, weil er wieder Spiele gewonnen hat. Da sind wir sehr sicher", sagte Freund einen Tag vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Schlusslicht VfL Bochum am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).