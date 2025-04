Kovac dementiert angebliche Hummels-Pläne nicht

Niko Kovac hat die Gerüchte um eine Rückholaktion von Mats Hummels zu Borussia Dortmund nicht dementiert. "Ich persönlich höre davon auch", sagte der Trainer vor dem Spiel bei Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/Sky): "Mats ist sicherlich ein außerordentlicher Fußballer, der viel erreicht hat und einen riesigen Stellenwert für den BVB hat."

Die Bild hatte am Freitag berichtet, dass sich der BVB damit beschäftige, Innenverteidiger Hummels im Sommer für die Klub-WM zu melden. Dafür müsste der Weltmeister von 2014 seine Pläne, die Karriere zum Abschluss der Saison zu beenden, verschieben und einen Vertrag mit entsprechend kurzer Laufzeit erhalten. Auf SID-Anfrage äußerte sich der Klub dazu nicht.

"Was bei der WM passiert, ist so weit weg", sagte Kovac, sein Fokus liege auf der nächsten harten Aufgabe in der Liga: "Ich habe Bayern vor der Brust!" Dazu kämen weitere Ligaspiele und "noch mindestens eins" in der Champions League: Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) empfängt der BVB den FC Barcelona zum Viertelfinalrückspiel in der Champions League. Dort muss Dortmund ein 0:4 aufholen.

Den BVB plagen in der Defensive große Sorgen. Abwehrchef Nico Schlotterbeck wird den Dortmundern aufgrund einer schweren Knieverletzung rund ein halbes Jahr fehlen. Der 36 Jahre alte Hummels, der bis zum Saisonende in Italien für die AS Rom aufläuft und insgesamt 13 Jahre für den BVB gespielt hat, wäre also körperlich in der Lage, bei der Klub-WM direkt auf hohem Niveau mitzuwirken.

Kovac mühte sich zudem, das gute Verhältnis zu Hummels zu betonen, den er als Bayern-Trainer einst aussortiert hatte. Er habe damals "Entscheidungen treffen" müssen, die Hummels möglicherweise nicht gefallen hätten. Doch "zwischenmenschlich hat es gepasst", sagte Kovac.