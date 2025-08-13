Kovac: "Brauchen einen großen Kader mit hoher Qualität"

Trainer Niko Kovac sieht beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund kurz vor dem Saisonstart noch Nachholbedarf. "Wir werden mit Sicherheit die richtigen Schlüsse ziehen und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Wir brauchen einen großen Kader mit hoher Qualität", sagte der 53-Jährige der Sport Bild: "Wenn man auf drei Hochzeiten tanzt – die Länderspiele nicht mitgezählt –, benötigt man das. Wir haben einiges aufzuholen. Wir sind als Vierter gerade so in die Champions League hereingerutscht."

Mögliche Transfers würden Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, die Scouting-Abteilung und das Trainerteam "Hand in Hand" entscheiden, erklärte Kovac: "Der Markt ist aktuell nicht einfach, gerade mit den finanzstarken Vereinen aus der Premier League als Konkurrenten." Der BVB müsse deshalb "sehr klug agieren", dafür bedürfe es, "wenn nötig, auch noch etwas Zeit. Denn wir müssen rationale Entscheidungen treffen – und keine emotionalen.“

Laut Sport Bild sollen unter anderem der portugiesische Stürmer Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderers und der argentinische Mittelfeldspieler Facundo Buonanotte von Brighton & Hove Albion auf der Wunschliste des BVB stehen. Zudem seien der in der vergangenen Saison vom FC Chelsea ausgeliehene Carney Chukwuemeka und Ex-Dortmunder Jadon Sancho weiter im Fokus.

Dortmund startet am Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim Drittligisten Rot-Weiss Essen im DFB-Pokal in die Saison. Am 23. August (18.30 Uhr/Sky) folgt der Bundesliga-Auftakt beim FC St. Pauli.

In der vergangenen Spielzeit hatte sich der BVB dank einer Aufholjagd noch die Teilnahme an der Königsklasse gesichert, ein ähnliches Szenario will Kovac nun vermeiden. "Wir haben einiges zu erledigen, damit wir uns verbessern", sagte er: "Wir wollen den BVB so schnell wie möglich in die Champions League bringen. Nicht erst am letzten Spieltag, sondern sehr viel früher. Und dafür müssen wir gute Entscheidungen treffen. Wir sind extrem ambitioniert."