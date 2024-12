Kurioses Eigentor: Kaua Santos patzt gegen Mainz

Mit einem Eigentor, das lange in Erinnerung bleiben wird, hat Kaua Santos eine unglückliche Rückkehr ins Tor von Eintracht Frankfurt hingelegt. In der 15. Spielminute im Bundesligaspiel gegen Mainz 05 spielte Santos einen Pass auf Ellyes Skhiri, der ihn unter Bedrängnis in hohem Bogen Richtung eigenes Tor zurückschoss. Der brasilianische Keeper schätzte die Flugbahn falsch ein, lenkte den Ball mit dem Unterarm zunächst an die Latte, von dort sprang er zurück an den Unterarm des 21-Jährigen und von dort ins Tor zur 1:0-Führung für Mainz.