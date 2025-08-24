Kwasniok gibt bei Ache leichte Entwarnung

Trainer Lukas Kwasniok vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat nach dem Auftaktsieg beim FSV Mainz 05 bezüglich seines Stürmers Ragnar Ache leichte Entwarnung gegeben. "Bei Ragnar ist es hoffentlich - wir wissen es natürlich noch nicht final - nach erster Ansicht nur eine tiefe Fleischwunde oberhalb des Knies", sagte Kwasniok nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg.

Neuzugang Ache war in der Nachspielzeit von Phillipp Mwene getroffen worden. Nach einer längeren Behandlung verließ Ache unter offensichtlich starken Schmerzen den Platz. Schiedsrichter Tobias Stieler pfiff allerdings nicht einmal Freistoß für die Gäste. "Herr Stieler hat sich entschuldigt, dass er es nicht mal als Foul gewertet hat. Da muss der VAR eingreifen. Der tritt ihm einfach das Knie weg, auch wenn es unabsichtlich ist. Trefferbild oberhalb des Knöchels ist eigentlich klar, was es geben muss", sagte Kwasniok.