Laimer über Konkurrenzkampf: "Jeder will immer spielen"

Zugang Konrad Laimer sieht den großen Konkurrenzkampf im Mittelfeld von Fußball-Rekordmeister Bayern München als förderlich an. "Wir sind alle hier, um den bestmöglichen Erfolg als Mannschaft zu haben. Und das geht nur, wenn wir uns durch den Konkurrenzkampf alle gegenseitig bis zum Äußersten pushen", sagte der Österreicher im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

Er sehe es daher nicht so, dass er das etablierte Mittelfeld-Duo Joshua Kimmich/Leon Goretzka beim Serienmeister sprengt. "Das ist auch mehr ein Thema der Medien als von uns als Mannschaft", sagte Laimer, der im Sommer von Pokalsieger RB Leipzig nach München gekommen war. In der Vorbereitung erhielt der 26-Jährige von Trainer Thomas Tuchel im defensiven Mittelfeld häufig den Vorzug vor Goretzka. "Natürlich will jeder immer spielen, das gilt auch für mich", sagte Laimer.

Die Münchner starten am kommenden Samstag (20.45 Uhr/Sat.1) im Supercup gegen Laimers Ex-Klub Leipzig in die neue Saison. "Grundsätzlich fühle ich mich derzeit wohl. Ich will meinen nächsten Schritt beim FC Bayern machen und hier einige Titel gewinnen", betonte Laimer.