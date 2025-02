Last-Minute-Leihe: Hoffenheims Grillitsch wechselt nach Spanien

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Florian Grillitsch kurz vor Ende des Wintertransferfensters noch verliehen. Wie der aktuelle Tabellen-15. am Montagabend mitteilte, wechselt der österreichische Nationalspieler bis Ende der Saison nach Spanien zu La-Liga-Klub Real Valladolid. Grillitschs Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis Sommer 2026.

Für "seine persönliche sportliche Situation" sei es das Beste, "wenn er in der Rückserie so viele Spiele wie möglich bestreiten kann", sagte TSG-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. Grillitsch verlässt den Kraichgau damit zum zweiten Mal. Im Sommer 2022 verließ er Hoffenheim bereits in Richtung Ajax Amsterdam, kehrte aber schon ein Jahr später wieder zurück - nun der neuerliche Abschied. In der aktuellen Saison war er nach einer Verletzung auf das Abstellgleis geraten.

Für Valladolid ist es am "Deadline Day" der zweite Neuzugang aus der Bundesliga. Wenige Stunden zuvor war Bayerns Abwehrtalent Adam Aznou ebenfalls nach Nordspanien verliehen worden.