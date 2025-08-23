Laubbläser im Einsatz: Konfetti-Chaos in Berlin

Torhüter Frederik Rönnow lief über den bunten Teppich aus Papierfetzen und zuckte grinsend mit den Schultern, Abwehrspieler Tom Rothe packte bei den Aufräumarbeiten selbst mit an - doch gegen das Konfetti-Chaos im Stadion An der Alten Försterei waren die Spieler von Fußball-Bundesligist Union Berlin letztlich machtlos.

Der Höhepunkt einer sehenswerten Choreografie der Union-Fans hatte im ersten Saisonheimspiel gegen den VfB Stuttgart für eine frühe Unterbrechung gesorgt. Knapp zwei Minuten nach Anpfiff ertönte ein Knall aus der Union-Kurve - und es regnete kleine Papierfetzen in den Vereinsfarben Rot, Gelb und Weiß auf den Rasen vor dem Tor von Union-Torhüter Rönnow.

Schiedsrichter Robert Hartmann unterbrach das Spiel. Erst als herbeigeeilte Ordnungskräfte mit Laubbläsern das Spielfeld vom gröbsten Schmutz befreit hatten, wurde das Spiel nach rund sechs Minuten fortgesetzt.