Lautern holt Kunze aus Hannover

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat für die kommende Spielzeit Fabian Kunze (26) vom Ligakontrahenten Hannover 96 verpflichtet. Dies teilten die Pfälzer am Mittwoch mit, ohne dabei Angaben über die Vertragslaufzeit zu machen. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte bislang 107 Zweitligapartien und 48 Begegnungen in der Bundesliga, in Hannover gehörte er in den vergangenen drei Jahren stets zum Stammpersonal.