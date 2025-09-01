Leihe: Alfa-Ruprecht wechselt von Leverkusen nach Bochum

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat auf den schwachen Saisonstart reagiert und in der Offensive nachgelegt. Vom Vizemeister Bayer Leverkusen wechselt Farid Alfa-Ruprecht für ein Jahr auf Leihbasis an die Castroper Straße, das bestätigten beide Klubs am Montag. Der 19-Jährige soll laut Bochums Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner im Kader den Platz von Samuel Bamba einnehmen, der auf Leihbasis zu Willem II Tilburg gewechselt ist.

Die Leverkusener hatten Alfa-Ruprecht erst in diesem Sommer von Manchester City verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet. Er wolle sich "langfristig" bei Bayer durchsetzen und sei "zuversichtlich, mich durch gute Leistungen in Bochum entsprechend empfehlen zu können", sagte Alfa-Ruprecht.

Bundesliga-Absteiger Bochum steht nach vier Spielen in der 2. Liga mit drei Punkten auf dem 16. Tabellenplatz.