Leihe: Obafemi und Alfa-Ruprecht wechseln nach Bochum

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat auf den schwachen Saisonstart reagiert und in der Offensive nachgelegt. Die Bochumer holten Angreifer Michael Obafemi aus der Premier League vom FC Burnley, vom Vizemeister Bayer Leverkusen wechselt dazu Farid Alfa-Ruprecht für ein Jahr an die Castroper Straße. Die beiden Transfers auf Leihbasis gab der VfL am Montagabend bekannt.

"Michael Obafemi verkörpert den Spielertypus, der uns gefehlt hat", sagte Bochums Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner über den zwölfmaligen irischen Nationalspieler. Alfa-Ruprecht soll laut Dufner im Kader den Platz von Samuel Bamba einnehmen, der auf Leihbasis zu Willem II Tilburg gewechselt ist.

Die Leverkusener hatten Alfa-Ruprecht erst in diesem Sommer von Manchester City verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet. Er wolle sich "langfristig" bei Bayer durchsetzen und sei "zuversichtlich, mich durch gute Leistungen in Bochum entsprechend empfehlen zu können", sagte Alfa-Ruprecht.

Bundesliga-Absteiger Bochum steht nach vier Spielen in der 2. Liga mit drei Punkten auf dem 16. Tabellenplatz.