Leipzig bis Ende März ohne Nusa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Offensivspieler Antonio Nusa verzichten. Der 19 Jahre alte Norweger erlitt im Spiel gegen den FC St. Pauli (2:0) am Sonntag eine Knieverletzung und wird "voraussichtlich bis Ende März fehlen", teilte RB am Mittwoch nach einer Untersuchung am Vortag mit. Die Verletzung werde konservativ behandelt.