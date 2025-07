Leipzig feiert Torfestival gegen Toulouse

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich drei Wochen vor Saisonstart in hervorragender Frühform präsentiert. Gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse gewann das Team von Neu-Trainer Ole Werner mit 7:0 (5:0). Xavi Simons stand dabei in der Startelf, Benjamin Sesko spielte in der zweiten Halbzeit. Beide werden mit lukrativen Wechseln in die Premier League in Verbindung gebracht.

Lois Openda (17./40.), Xaver Schlager (20.), El Chadaille Bitshiabu (22.) und Johan Bakayoko (35.) sorgten schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Zur Pause wechselte Werner seine komplette Elf, der 18-Jährige Yan Diomande (47.) und Ezechiel Banzuzi (81.) legten weitere Treffer nach.

Wie zuletzt schon beim Test in Meuselwitz (3:0) fehlten die drei Abgangskandidaten Timo Werner, André Silva und Eljif Elmas im Kader, auch Kevin Kampl und Amadou Haidara standen erneut nicht im Aufgebot. Dafür waren Xavi, an dem der FC Chelsea Interesse zeigt, und Sesko (Newcastle United) beim Test in Villingen-Schwenningen dabei.

Für RB stehen am nächsten Samstag gegen Atalanta Bergamo sowie eine Woche später gegen RC Lens noch zwei weitere Testspiele an, bevor die neue Saison am 16. August mit dem Pokalspiel beim SV Sandhausen beginnt. Zum Bundesliga-Auftakt ist Leipzig am 22. August bei Meister Bayern München zu Gast.