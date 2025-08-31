Leipzig leiht Vermeeren an Marseille aus

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Arthur Vermeeren an Olympique Marseille ausgeliehen. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, soll der 20-jährige Belgier in der kommenden Saison beim französischen Vizemeister Einsatzminuten sammeln.

"Arthur ist ein hochtalentierter, junger Spieler, der in seinem Alter Spielpraxis benötigt. Deshalb haben wir gemeinsam mit Olympique Marseille eine Lösung gefunden, dass Arthur weiter auf höchstem Niveau an seiner Entwicklung arbeiten und in der kommenden Saison im europäischen Wettbewerb mitwirken kann", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Vermeeren war im vergangenen Sommer von Atlético Madrid zunächst per Leihe nach Leipzig gewechselt und wurde in diesem Sommer mit einem festen Vertrag ausgestattet. Für RB absolvierte der belgische Nationalspieler bislang 39 Pflichtspiele und steuerte zwei Assists bei. Er hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2029.