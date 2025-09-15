Leipzig "vorerst" ohne Schlager - Nusa erleidet Unterarmbruch

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den 1:0-Sieg beim FSV Mainz 05 am Samstag mit zwei Verletzungen bezahlt. Mittelfeldspieler Xaver Schlager zog sich eine Muskelverletzung in der Wade zu und steht RB "vorerst nicht zur Verfügung", wie die Leipziger am Montag mitteilten. Zumindest für das kommende Ligaspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wird zudem Angreifer Antonio Nusa fehlen. Der 20-Jährige erlitt einen Bruch des rechten Unterarms und wird am Dienstag operiert.

Die weitere Ausfallzeit des norwegischen Nationalspielers Nusa hänge vom Heilungsverlauf ab. Für den österreichischen Nationalspieler Schlager ist die Wadenverletzung die nächste Episode einer langen Leidenszeit. Schon in der vergangenen Spielzeit hatte er wegen verschiedener langwieriger Blessuren, darunter ein Kreuzbandriss, nur vier Bundesligaspiele absolviert.

In den ersten vier Pflichtspielen der laufenden Saison stand Schlager jeweils in der Startelf des neuen Leipziger Trainers Ole Werner. Gegen Mainz musste er aufgrund der Verletzung schon nach 32 Minuten vom Platz. Nusa spielte 66 Minuten, ehe er Yan Diomande wich. In den drei vorangegangenen Partien hatte er drei Mal begonnen und war ein Mal eingewechselt worden.