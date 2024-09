Leipzigs Rose warnt vor St. Pauli - Kampl verletzt

Anzeige

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig will den punktlosen Aufsteiger FC St. Pauli beim Gastspiel am Millerntor (Sonntag, 19.30 Uhr/DAZN) keinesfalls unterschätzen. "Die null Punkte stehen da, aber das ein oder andere Spiel hätte für sie auch eine andere Richtung nehmen können", sagte Rose am Freitag.

Die Hamburger hätten bei Union Berlin ein "ordentliches Auswärtsspiel" gemacht, gegen den 1. FC Heidenheim seien sie "die eigentlich bessere Mannschaft", in Augsburg "nicht chancenlos" gewesen: "Das Stadion wird voll sein. Sie werden mit allem, was sie haben, probieren, endlich auch mal anzuschreiben. Aber wir haben Ziele. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann sollten wir bei St. Pauli punkten."

Aus den ersten drei Bundesligaspielen holten die Sachsen sieben von neun möglichen Zählern. Am Donnerstagabend hatte RB seinen Auftakt in der Champions League bei Atletico Madrid (1:2) verloren. Rose kündigte eine Rotation an. "Es war eine intensive Partie. Die Jungs haben alles auf dem Platz gelassen. Wir werden auf jeden Fall frische Spieler bringen, wie viele, sehen wir dann am Sonntag", sagte Rose.

Verzichten muss der Coach bis Mitte Oktober auf Kevin Kampl. Der Mittelfeldspieler werde aufgrund einer kleineren Verletzung in den Adduktoren vorerst ausfallen und "nach der Länderspielphase im Oktober wieder spielbereit sein", teilte der Klub mit.