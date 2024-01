Leon Goretzka lobt Proteste gegen Rechts: Hat mir Hoffnung gemacht

Auch mit dem Nationalsozialismus hat sich der 28-Jährige intensiv auseinandergesetzt: "So etwas wie damals darf sich nicht wiederholen in unserer Geschichte. Daher ist es wichtig, dass diesem Thema Aufmerksamkeit geschenkt und immer wieder Erinnerung geschaffen wird."

Und weiter: "Ich habe viele Bilder von unfassbaren Menschenmengen gesehen. Das war sehr, sehr beeindruckend. In mir hat es in erster Linie ein Gefühl der Hoffnung entfacht."

"Es waren nicht nur die rund 200.000 Menschen in München, sondern weitere hunderttausende in ganz Deutschland", sagte der Nationalspieler im Gespräch mit ran .

Rund 1,5 Millionen Menschen im gesamten Land haben in den vergangenen Wochen gegen den aufkeimenden Rechtsextremismus und die bekannt gewordenen Remigrationspläne von Neonazis und AfD-Politikern protestiert, die meisten davon am vergangenen Sonntag in München.

Daher erinnert auch der deutsche Profi-Fußball an diesem und dem nächsten Spieltag an die Opfer der NS-Diktatur. Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" wird es bereits zum 20. Mal rund um den 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, zahlreiche Aktionen zum Thema durch die DFL und die Klubs der ersten und zweiten Bundesliga geben.

"Gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit"

Ein Fokus wird dabei auf dem Thema Antisemitismus liegen, der in Deutschland in Folge des Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem folgenden Militäreinsatz Israels in Gaza stark angestiegen ist.

Auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), dessen Nachwuchs-Organisation Deutsche Sportjugend und der jüdische Turn- und Sportverband Makkabi Deutschland unterstützen die Aktion.

"Als DOSB treten wir mit aller Deutlichkeit für unsere demokratische und vielfältige Gesellschaft ein und gegen jede Form des Antisemitismus, Rechtsextremismus und der Menschenfeindlichkeit", sagte Präsident Thomas Weikert.