Leverkusen feiert Erfolgsgarant Wirtz: "Ein Großer"

Nach seiner nächsten Gala-Vorstellung war Florian Wirtz einmal mehr in aller Munde. "Er ist ein Großer", sagte Bayer Leverkusens Anführer Granit Xhaka nach dem 3:1 (1:0)-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach über den Zauberfuß, der mit zwei Treffern und einer Vorlage großen Anteil am elften Pflichtspielsieg in Serie der Werkself hatte: "Es verdient einen ganz großen Respekt, was der Junge macht."