Leverkusen feiert Matchwinner Grimaldo: "So wichtig für uns"

Xabi Alonso hatte eine gewisse Vorahnung. "Als ich ihn in dieser Position gesehen habe, wusste ich: Wir haben eine gute Chance. Ich dachte: 'Come on Grimi, Come on Grimi'", sagte der Trainer von Double-Gewinner Bayer Leverkusen, nachdem Alejandro Grimaldo sein Team in der Fußball-Bundesliga mit einem traumhaften Freistoßtreffer zum wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Überraschungsteam FSV Mainz 05 geschossen hatte: "Das war top und ein sehr wichtiges Tor für uns."

Der spanische Linksfuß ist mittlerweile für seine Freistoßkünste bekannt, vor allem wenn der Ball wie beim Siegtreffer (48.) halbrechts knapp vor dem Strafraum liegt. "Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er ist so wichtig für uns, nicht nur für Standards", sagte Anführer Granit Xhaka: "Einmal mehr hat er gezeigt, was er für eine Qualität hat."

Durch den Heimsieg erhöhten die Leverkusener einmal mehr den Druck auf Tabellenführer Bayern München und sprangen auf einen Zähler heran. Die Münchner können am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim zurückschlagen. Für die Werkself steht schon am Samstag das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach an. "Wenn wir so weitermachen", sagte Xhaka, "sind wir auf einem sehr guten Weg."