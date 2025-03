Bei einem Zweikampf mit Bremens Mitchell Weiser bekam Wirtz einen Schlag an den Knöchel ab und konnte daher beim Stand von 0:1 aus Sicht von Leverkusen nicht mehr weiterspielen. Weiser sah für sein rüdes Einsteigen die Gelbe Karte. In weiterer Folge verlor der Meister die Partie auch mit 0:2 .

Der erst zur Pause eingewechselte Star Florian Wirtz musste bereits in der 59. Minute verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden. Zusätzlich zu Wirtz könnte laut "Kicker" auch noch Granit Xhaka und Edmond Tapsoba gegen die Bayern am Dienstag fehlen .

Für Meister Bayer Leverkusen begann die zweite Halbzeit im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstagnachmittag mit einem Schockmoment.

Schock für Bayer Leverkusen! Star Florian Wirtz muss in der Begegnung am Samstag gegen Werder Bremen verletzt ausgewechselt werden. Wackelt nun sein Einsatz gegen die Bayern?

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze

Bayer-Star Jonathan Tah sah in der Aktion des früheren Leverkuseners Weiser einen deutlichen Platzverweis. "Das ist eine klare Rote Karte. Ich verstehe nicht, warum er da nicht rausgeschickt und es sich anguckt", kritisierte der Nationalspieler bei "Sky" das Vorgehen von Schiedsrichter und VAR.

"Ich glaube, ich fange den Pass von Flo ab und spitzele den Ball weg. Es tut mir leid, das ist ein Foul und eine Gelbe Karte. Ich spiele den Ball und habe dadurch Glück gehabt, dass es kein Rot ist", sagte Weiser zur Szene, bei der er Wirtz unabsichtlich verletzte: "Flo ist mein 'Homie', ich kenne ihn ja. Es tut mir natürlich leid und ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist."

Bericht: Kein vorzeitiges Aus für Wirtz

Je nach Schwere der Verletzung wackelt nun der Einsatz von Wirtz im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstagabend gegen den FC Bayern München (ab 21 Uhr im Liveticker). Die BayArena verließ der Leverkusener am Samstag auf Krücken.

Allerdings ist weiterhin unklar, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist. Wie die "Bild" berichtet, soll es laut Bayer erst am Montag "zu Florian Wirtz weitergehende Informationen" geben. Am Montag finden am Mittag und frühen Nachmittag Abschlusstraining und Pressekonferenz statt.

Über die Gründe für die Zurückhaltung um die Wirtz-Verletzung kann nur spekuliert werden. Wie die "Bild" weiter berichtet, droht Wirtz wohl kein vorzeitiges Saison-Aus. Eine Syndesmose-Verletzung soll es nicht sein, auch eine OP soll nicht nötig sein.

Deshalb könnte es auch sein, dass Bayer sich noch eine weitere medizinische Meinung einholen möchte. Vielleicht will Leverkusen den Gegner aber auch nur so lange wie möglich im Unklaren lassen. Je nach Ausmaß könnte Wirtz mit Schmerzmitteln möglicherweise auflaufen.

Die Leverkusener müssen am Dienstag nach dem enttäuschenden Hinspiel in München einen 0:3-Rückstand aufholen, will der amtierende Meister noch ins Viertelfinale der Königsklasse einziehen.