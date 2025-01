Leverkusen verlängert "langfristig" mit Talent Alajbegovic

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat den bosnischen Junioren-Nationalspieler Kerim Alajbegovic für mehrere Jahre an sich gebunden. Wie die Rheinländer am Mittwoch mitteilten, habe der 17 Jahre alte Offensivspieler einen "langfristigen" Kontrakt erhalten. Nähere Angaben zur Dauer des Vertrages machte der Werksklub nicht.

Alajbegovic, der 2021 aus der Jugend des 1. FC Köln nach Leverkusen gewechselt war, habe sich "bei uns hervorragend weiterentwickelt", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Er ist in unserer U19 zu einem Leistungsträger geworden und konnte darüber hinaus auch im Training und im Kader der Profimannschaft wichtige Erfahrungen sammeln."

Alajbegovic stand in dieser Saison in zwei Bundesliga-Spielen und einmal im DFB-Pokal im Profikader von Trainer Xabi Alonso. Für die U19 der Leverkusener erzielte er in 21 Partien in dieser Spielzeit zehn Tore.