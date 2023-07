Leverkusen verleiht Fofana erneut

Anzeige

Bayer Leverkusen verleiht Talent Sadik Fofana an Fortuna Sittard.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Innenverteidiger Sadik Fofana erneut verliehen. Nach einer Saison beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg soll der 20-Jährige nun in der niederländischen Eredivisie bei Fortuna Sittard ein weiteres Jahr Spielpraxis sammeln. Das teilte der Werksklub am Dienstag mit. Der gebürtige Aachener kam in der abgelaufenen Saison auf 20 Einsätze für Nürnberg.