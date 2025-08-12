Leverkusen verpflichtet Talent Poku

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat das nächste Talent verpflichtet. Flügelspieler Ernest Poku wechselt vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar zum Werksklub und erhält dort einen Fünfjahresvertrag bis 2030. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Der in Hamburg geborenen Poku sei "trickreich und durchsetzungsstark" und erweitere "mit seinem Tempo und seiner Dynamik unsere fußballerischen Möglichkeiten enorm", sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Der 21-Jährige hatte der U21-EM im Juni mit der niederländischen Auswahl das Halbfinale erreicht. 2023 hatte er mit Alkmaar die Youth League gewonnen und zwei Treffer im Endspiel erzielt. In der vergangenen Saison kam er auf 23 Ligaeinsätze (zwei Tore) und zehn Einsätze in der Europa League.