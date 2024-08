Leverkusens Andrich: "Es ruht sich keiner aus"

Anzeige

Für Bayer Leverkusens Fußball-Nationalspieler Robert Andrich sind die großen Erfolge der abgelaufenen Saison Vergangenheit. "Wir wissen, was wir zusammen geschafft haben, aber es wird überhaupt nicht mehr darüber gesprochen, es geht jetzt wirklich nur um die neue Saison", sagte Andrich dem Kölner Stadt-Anzeiger (Donnerstagsausgabe). Trainer Xabi Alonso habe das Ziel ausgegeben, auch 2024/25 "eine richtig gute Rolle spielen" zu wollen. "Diese Einstellung spürt man in der Mannschaft", betonte Andrich: "Es ruht sich keiner aus, weil wir Meister oder Pokalsieger geworden sind."

Stattdessen kommt der 29-Jährige zu dem Fazit nach den ersten Trainingswochen, dass "Energie und Intensität auf jeden Fall mindestens auf dem Niveau der Vorbereitung der vergangenen Saison sind". Dennoch sei es zunächst das Ziel, "wieder eine gute Saison zu spielen", sagte Andrich: "Wir haben uns erarbeitet, dass wir zum Favoritenkreis zählen. Aber jetzt vom Titel zu sprechen, wäre absurd und das machen wir auch nicht. Aber natürlich wir wollen mindestens auf dem Niveau, das wir gezeigt haben, spielen."

Er nehme eine "große Euphorie rund um unseren Klub wahr", die Erfolge der vergangenen Saison hätten "unheimlich viel bewirkt". Insbesondere reizt den Nationalspieler die Champions League, die er als das "Non-Plus-Ultra" bezeichnete: "Aber trotzdem geht es ja darum, in allen Wettbewerben erfolgreich zu sein. Wir werden jetzt nicht einen Klub mit vermeintlich kleinem Namen unterschätzen, weil in drei Tagen ein Spiel in der Champions League ansteht. Das wird, es bei uns nicht geben, das kann ich versichern."