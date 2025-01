Leverkusens Carro sieht mehrere Klubs im Meisterrennen

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro rechnet nicht zwingend mit einem reinen Zweikampf von Bayern München und der Werkself um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. "Ich glaube, dass noch andere Mannschaften mitspielen werden. Am Ende ist es ein enges Rennen. Und ich hoffe für die Bundesliga, dass es bis zum Ende spannend bleibt", sagte Carro am Donnerstag beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL).