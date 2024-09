Lienen kritisiert Fußball-Stars: "Das stößt mich ab"

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Ewald Lienen sieht einen Werteverfall im Profifußball und stört sich am Verhalten einiger Spieler. "Ich würde auch gerne an die Spitzenspieler appellieren, sich nicht immer fallen zu lassen, als wäre man von Pfeil und Bogen getroffen worden", sagte der 70-Jährige, der in seiner Karriere ab 1993 bei insgesamt 13 Klubs als Cheftrainer tätig war, im Gespräch mit ran.