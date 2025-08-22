Ligastart: Ilzer will Bayer ärgern

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will mit dem Rückenwind der vergangenen Wochen Vizemeister Bayer Leverkusen beim Ligastart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ärgern. "Wir fahren mit großer Zuversicht nach Leverkusen", sagte der Österreicher am Freitag: "Wir wollen ein unangenehmer Gegner sein. Wir trauen uns alles zu".

Nach dem knapp geschafften Klassenerhalt in der vergangenen Saison hat die runderneuerte Mannschaft der Kraichgauer sämtliche Testspiele des Sommers gewonnen. Auch in der ersten Runde des DFB-Pokals überzeugten die Hoffenheimer beim Drittligisten Hansa Rostock (4:0). "Rostock hat bestätigt, dass wir auf einem gutem Weg sind", sagte Ilzer: "Wir sind wichtige Schritte nach vorne gekommen, das wollen wir in der Meisterschaft bestätigen."

Bis auf die Langzeitverletzten kann Ilzer in Leverkusen personell aus dem Vollen schöpfen. Grundsätzlich ist der Kader für den Trainer immer noch "eine Spur zu groß". Deshalb will Ilzer "das ein oder andere Thema" bis zum Ende der Transferperiode "gut auflösen".