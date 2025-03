Losilla will Bayern trotz Underdog-Rolle ärgern

Kapitän Anthony Losilla und Fußball-Bundesligist VfL Bochum wollen sich gegen den FC Bayern nicht verstecken. "Dass wir auch großen Mannschaften Probleme bereiten können", habe der VfL in dieser Saison schon gegen Dortmund (2:0), Leipzig (3:3) und Leverkusen (1:1) gezeigt, sagte der 38-Jährige im Interview der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. Auch wenn ein Sieg in der Allianz Arena am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die übermächtigen Bayern äußerst schwierig sei, will Losilla zumindest "keine Klatsche kassieren".