Mainz: Arthroskopischer Eingriff bei Youngster Weiper

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss weiterhin auf Sturm-Hoffnung Nelson Weiper verzichten. Wie der Klub am Samstag vor dem Ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg mitteilte, hatte sich der 18-Jährige zum zweiten Mal einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterzogen. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen und Weiper bereits zurück in Mainz, um mit der Reha zu beginnen, so die Mainzer.

Der Angreifer absolvierte sein letztes Pflichtspiel Anfang September bei der 0:4-Niederlage bei Werder Bremen am dritten Spieltag der Bundesliga-Saison. Seitdem setzt ihn eine Knieverletzung außer Gefecht.