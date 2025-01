Mainz bindet Trainer Henriksen bis 2027

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 setzt langfristig auf seinen Trainer Bo Henriksen. Wie der Verein mitteilte, wurde der Vertrag des Dänen vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2027 verlängert. Der 49-Jährige hatte die Mainzer im Februar 2024 in schier aussichtsloser Lage auf dem vorletzten Tabellenplatz übernommen und mit einem starken Endspurt noch zum Klassenerhalt geführt. In dieser Spielzeit entwickelte er die Rheinhessen sogar zu einem Kandidaten für die internationalen Plätze.

"Ich bin glücklich, dass wir unseren Weg noch zweieinhalb weitere Jahre gemeinsam weitergehen werden", sagte Henriksen. Er habe vom "ersten Tag an gespürt, dass die Aufgabe hier etwas Besonderes ist. Man ist nicht nur Teil eines Vereins, sondern einer ganzen Stadt. An jeder Ecke spürt man in Mainz die Leidenschaft, den Stolz auf die Mannschaft, das Vertrauen und den Glauben an uns." Für Mainz zu arbeiten, sei für ihn "wunderbar".

Henriksen habe gemeinsam mit der Mannschaft eine extrem schwierige sportliche Situation "mit mutigem Fußball und Bravour gemeistert", erklärte Sportvorstand Christian Heidel: "Bo hat darüber hinaus mit seiner positiven, emotionalen Art auch den gesamten Verein und die Stadt auf diesem Weg mitgenommen – er passt einfach perfekt zu uns. Wir freuen uns sehr auf eine langfristige Zusammenarbeit." 31 Punkte nach 19 Spieltagen sind für Mainz die zweitbeste Bilanz der Vereinsgeschichte.