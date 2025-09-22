Mainz bis Jahresende ohne Caci

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss bis zum Jahresende auf Stammspieler Anthony Caci verzichten. Wie die Rheinhessen mitteilten, erlitt der rechte Schienenspieler im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (4:1) eine Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel. Der Comeback-Zeitpunkt hänge vom "individuellen Heilungsverlauf" ab, sei "aber erst zu Beginn des Jahres 2026 erwartet".

Caci war in Augsburg nach 83 Minuten ausgewechselt worden. Mit Ausnahme der Erstrundenpartie im DFB-Pokal hatte der Franzose bislang in jedem Pflichtspiel in der Startelf gestanden.