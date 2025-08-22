Mainz-Coach Henriksen hofft auf dritten Stürmer

Trainer Bo Henriksen vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat vor dem Auftaktspiel gegen den Aufsteiger 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) seinen Wunsch nach einem dritten Stürmer bekräftigt. "Ich kann nicht in die Kristallkugel gucken", sagte er mit Blick auf den nahenden Schluss des Transferfensters am 1. September, "ich hoffe, dass wir dann drei Stürmer haben."

Dass Henriksen im Angriff derzeit nur mit Benedict Hollerbach und Armindo Sieb planen kann, liegt daran, dass Eigengewächs Nelson Weiper vor dem Absprung stehen könnte. Der 20-Jährige zögert mit einer Vertragsverlängerung und war zuletzt zweimal aus dem Mainzer Kader gestrichen worden.

Derweil glaubt Henriksen nicht, dass seinen Profis gegen Köln noch die schmerzhafte Last-Minute-Niederlage im Play-Off-Hinspiel zur Qualifikation für die Conference League bei Rosenborg Trondheim am Donnerstag (1:2) in den Knochen stecken wird. "Sonntag ist ein neues Spiel", sagte der Däne, "Köln ist ein total anderer Gegner. Wir wollen Spaß haben."