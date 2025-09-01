Mainz gewinnt Rennen um Böving

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich die Dienste des umworbenen dänischen Offensivallrounders William Böving gesichert. Der 22-Jährige, der bereits Erfahrung in der Champions League gesammelt hat, kommt vom österreichischen Meister Sturm Graz und erhält einen Vertrag bis 2029 beim Conference-League-Teilnehmer. Zu den Ablösemodalitäten machte der FSV keine Angabe, laut kicker soll Mainz drei Millionen Euro zahlen.

"William passt perfekt in das gesuchte Profil. Er ist extrem laufstark, torgefährlich und spielintelligent - ein Spieler, der uns direkt weiterhelfen kann und dazu mit seinen erst 22 Jahren die Chance auf weitere Entwicklungsschritte bietet", sagte Sportdirektor Niko Bungert. Medienberichten zufolge soll unter anderem auch der Hamburger SV Interesse gehabt haben.

Böving hatte mit Graz in den vergangenen drei Jahren zwei Meistertitel geholt, in der abgelaufenen Spielzeit kam er in 42 Pflichtspielen auf 21 Scorerpunkte (elf Tore, zehn Vorlagen).