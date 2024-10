Mainz im Pokal gegen Bayern wohl ohne Burkardt

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss vorerst auf Nationalspieler Jonathan Burkardt verzichten. Der Stürmer falle "ein, zwei Wochen aus", sagte Trainer Bo Henriksen nach dem 1:1 (0:0) seiner Mannschaft am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach: "Ich denke, die Verletzung ist nicht schlimm."

Burkardt, in dieser Saison mit sechs Toren in acht Pflichtspielen, war in der 19. Minute nach Problemen am hinteren linken Oberschenkel behandelt und anschließend ausgewechselt worden. Nun wird der Stürmer wohl das Duell der Mainzer in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Mittwoch gegen Bayern München (20.45 Uhr/ZDF und Sky) verpassen. "Am Samstag wissen wir ein bisschen mehr", ergänzte Henriksen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.