Mainz: Jochbeinbruch bei Jae-sung Lee

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss vorerst auf Mittelfeldspieler Jae-sung Lee verzichten. Der 32-Jährige erlitt beim Testspiel gegen den österreichischen Drittligisten SV Seekirchen (5:0) einen doppelten Jochbeinbruch, als er gegen den Torpfosten prallte.

Der südkoreanische Nationalspieler wird die restlichen Tage des Trainingslagers in Tirol individuell trainieren und für das Testspiel am Dienstag gegen Crystal Palace aus der englischen Premier League ausfallen, wie die Mainzer am Sonntag bekannt gaben. Nach der Rückkehr nach Deutschland (30. Juli) soll Lee eine Schutzmaske erhalten und wieder ins Teamtraining einsteigen.