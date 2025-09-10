Mainz: Lee mit Muskelverletzung zurückgekehrt

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss vorerst ohne Jae-Sung Lee auskommen. Der Offensivspieler ist laut Verein mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel von der südkoreanischen Nationalmannschaft zurückgekehrt, wie medizinische Untersuchungen am Mittwoch in Mainz ergaben.

Wie lange Lee ausfällt, sei abhängig vom "individuellen Heilungsverlauf", teilten die Mainzer weiter mit. Die Blessur hatte der 33-Jährige beim Testspielsieg gegen die USA (2:0) am vergangenen Wochenende in Harrison/New Jersey erlitten.