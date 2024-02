Mainz trennt sich von Trainer Siewert

Anzeige

Der stark abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich von Trainer Jan Siewert (41) getrennt. Die Entscheidung gab der Tabellenvorletzte am Rosenmontag bekannt. Die Mainzer hatten am Sonntag 1:3 (0:2) beim VfB Stuttgart verloren. Der neue Trainer soll am Dienstag vorgestellt werden, einen Namen nannte der Klub nicht. Am Samstag trifft der FSV auf den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky).

Siewert hatte nach dem Rücktritt von Bo Svensson erst Anfang November als Interimstrainer die Verantwortung bei den Rheinhessen übernommen. Im Dezember erhielt er einen Vertrag als Chefcoach. In seinem ersten Spiel holte Siewert den ersten Saisonsieg, es sollte aber der bis dato einzige bleiben. In den folgenden elf Partien holte Mainz sechs Remis bei fünf Niederlagen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt vier Punkte, zum rettenden Ufer sind es bereits neun Zähler.

Mit dem Aus von Siewert werden Trainer-Entlassungen beim FSV an Rosenmontag mittlerweile immer mehr zur Tradition. Im Jahr 2001 wurde am Karnevalshöhepunkt Eckhard Krautzun durch Jürgen Klopp ersetzt. 2015 musste Kasper Hjulmand seinen Platz für den heutigen Sportdirektor Martin Schmidt räumen.