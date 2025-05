Mainz 05: Saisonaus für Jenz, da Costa pausiert

Der 1. FSV Mainz 05 muss in den beiden verbleibenden Saisonspielen auf Verteidiger Moritz Jenz verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, unterzog sich der 26-Jährige am Montag einer OP an der Nase. Diese war nötig geworden, weil sich Jenz vor einem Jahr einen Nasenbruch zugezogen hatte und seine Atemfähigkeit danach zunehmend eingeschränkt war.