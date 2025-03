Mainzer Amiri: "Was im Sommer passiert, weiß ich nicht"

Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri schiebt die Gedanken an seine Zukunft beim Bundesligisten FSV Mainz 05 aktuell beiseite. "Ich habe meinem Berater gesagt, dass er mich bis Sommer in Ruhe lassen soll. Ich habe so ein krasses Ziel mit dem Verein. Das will ich erst mal zu Ende bringen. Was im Sommer passiert, weiß ich nicht", sagte der 28-Jährige der Sport Bild.

Mit Mainz spielt der Mittelfeldakteur derzeit eine hervorragende Saison. Der Klub liegt als Tabellendritter der Bundesliga auf Champions-League-Kurs. "Ich bin keiner, der sagt, dass er für immer bei Mainz 05 bleibt. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben", fügte Amiri an: "Und ich habe ja auch nicht ohne Grund im vergangenen Sommer bis 2028 verlängert."

Die Qualifikation für das europäische Geschäft würde ihm bei der Entscheidung helfen, gab Amiri zu. "Das ist die Bühne, auf der du dich am meisten zeigen kannst." Acht Spieltage vor Saisonende scheut Amiri, der kürzlich erstmals seit 2020 wieder für die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde, nicht davor, die Königsklasse offensiv als Ziel auszugeben.

"Wir wissen, dass es noch ein weiter Weg ist. Aber wer jetzt so gut in der Tabelle steht, noch acht Spiele hat und merkt, wir können Geschichte schreiben, der wäre doch falsch bei uns, wenn er jetzt nicht alles erreichen wollte", sagte Amiri, der in bislang 23 Saisonspielen in der Liga auf sechs Tore und drei Vorlagen kommt.