Mainzer da Costa zu Bayern-Spiel: "Nicht viel zu verlieren"

Anzeige

Danny da Costa vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 verspürt vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) keinen besonderen Druck. "Es erwartet kaum einer etwas von einem, man hat nicht viel zu verlieren", sagte der Außenverteidiger im Interview mit dem Münchner Merkur/tz (Samstagausgabe). Zudem sei es zu Hause gegen den Rekordmeister zuletzt auch "gar nicht so verkehrt" gelaufen.

Dennoch seien die Münchner "in jeder Situation ein schwieriger Gegner. Deshalb kann man eigentlich immer verhältnismäßig entspannt in diese Spiele gehen", so da Costa: "Mit Blick auf die Tabelle würden uns drei Punkte mehr als guttun, aber das wäre jetzt gegen jeden Gegner der Fall."

Dafür, dass der FSV am letzten Spieltag der vergangenen Saison bei Borussia Dortmund 2:2 spielte und damit die Bayern zum Meister machte, habe es aus München noch kein Dankeschön gegeben. Da Costa rechnet auch am Samstag nicht damit. "Ich befürchte, dass sie uns die Punkte nicht freiwillig da lassen werden. Auch wenn es nett wäre."

Mainz ist nach sieben Spieltagen mit nur zwei Punkten Tabellenvorletzter. "Es ist niemand zufrieden damit, wie es bislang gelaufen ist", sagte da Costa. Doch der 30-Jährige sieht das Team auf dem richtigen Weg. "Man hat im Training – und in den letzten zwei, drei Wochen extrem – gemerkt, dass wir drauf und dran sind, das Ding zu unseren Gunsten zu kippen."