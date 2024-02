Mainzer Elfmeterschwäche hält unter Henriksen an

Anzeige

Die Angst des Schützen beim Elfmeter hält beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 auch unter dem neuen Trainer Bo Henriksen an. Beim Debüt des Dänen setzte Winter-Neuzugang Nadiem Amiri im Spiel gegen den FC Augsburg in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Foulelfmeter an den Innenpfosten. Damit erzielten die Rheinhessen auch bei ihrem vierten Elfmeter in dieser Saison kein Tor.

Das Dilemma vom Punkt ging bereits im ersten Saisonspiel bei Union Berlin (1:4) los. Ludovic Ajorque scheiterte gleich zweimal an Union-Torhüter Frederik Rönnow. Aymen Barkok machte es im November nicht besser. Im Spiel bei der TSG Hoffenheim (1:1) fand er seinen Meister in Schlussmann Oliver Baumann und vergab damit den möglichen Sieg.