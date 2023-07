Mane-Transfer nach Saudi-Arabien wird konkreter

Anzeige

Der Transfer von Angreifer Sadio Mane von Bayern München nach Saudi-Arabien wird konkreter. Nach Informationen von Sky trifft sich Manes Berater Björn Bezemer in dieser Woche am Rande der Asienreise des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit Vertretern des interessierten Klubs Al-Nassr.

Der Münchner Präsident Herbert Hainer bestätigte die Verhandlungen. "Der FC Bayern ist darüber informiert. Das gehört zum guten Stil", sagte er bei einem Termin in der japanischen Hauptstadt. "Aber das sind nur erste Gespräche", ergänzte er.

Die Bayern erhoffen sich dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 32 Millionen Euro plus Boni für Flop Mane. Der Senegalese hat noch einen Vertrag bis 2025, blickt aber auf ein enttäuschendes erstes Jahr in München zurück. "Die Saison, die er gespielt hat, war weder für ihn noch für uns zufriedenstellend", sagte Hainer über den 31-Jährigen.

Al-Nassr lockt Mane angeblich mit einem Jahresgehalt von 40 Millionen Euro - und mit einem prominenten Mitspieler: Bei dem saudischen Klub steht unter anderem auch Weltstar Cristiano Ronaldo unter Vertrag.