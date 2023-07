1. FC Heidenheim

Mit diesem Trikot gehen die Heidenheimer in ihre Premieren-Saison als Bundesligist. Wie gewohnt laufen die FCH-Profis zu Hause in Rot auf, allerdings in diesem Jahr mit einem Rauten-Muster. Erstmals ist in der kommenden Spielzeit auch das Heidenheimer Stadtwappen in das Trikotdesign integriert. © Screenshot: fc-heidenheim.de