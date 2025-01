Marmoush-Gerüchte: Krösche bestätigt Kontakt

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat das Interesse anderer Vereine an Topstürmer Omar Marmoush erstmals bestätigt, weitere Details aber verschwiegen. "Grundsätzlich ist es so, dass Kontakt von einem Klub aufgenommen wurde", sagte Krösche vor dem Fußball-Bundesligaspiel beim FC St. Pauli bei Sky. Der Sender hatte in dieser Woche berichtet, dass der englische Meister Manchester City sich bereits mit dem Ägypter geeinigt haben soll.