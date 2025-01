Marmoush-Nachfolger: Frankfurt verpflichtet Stürmer Wahi

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat nur einen Tag nach dem Abgang von Topscorer Omar Marmoush einen Nachfolger präsentiert und sich das nächste Offensiv-Versprechen für die Zukunft gesichert. Wie der Verein am Freitagabend bekanntgab, schließt sich der französische U23-Nationalspieler Elye Wahi den Hessen mit sofortiger Wirkung an. Der 22 Jahre alte Stürmer kommt vom französischen Erstligisten Olympique Marseille nach Frankfurt und unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

"Wir haben uns seit längerer Zeit mit Elye Wahi beschäftigt und wir freuen uns, dass er ab sofort bei Eintracht Frankfurt spielen wird", sagte Sportvorstand Markus Krösche: "Elye ist ein temporeicher Stürmer mit einer guten Boxbesetzung und einem ausgeprägten Torinstinkt. Er ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, von dessen Qualitäten wir überzeugt sind. Gleichzeitig geben wir ihm die nötige Anpassungszeit."

Wahi sei "glücklich, ab sofort bei der Eintracht zu sein. Das ist ein großer Klub, von dem ich viel Positives gehört habe. Für mich war schnell klar, dass ich die Chance ergreifen und hierherkommen möchte", sagte der Franzose. Das Vertrauen des Vereins wolle er "mit guten Leistungen und Toren zurückzahlen".

Am Donnerstag war der Abgang von Torjäger Marmoush für 75 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen zum englischen Meister Manchester City offiziell geworden. Wahi soll die Lücke, die der Ägypter (15 Bundesligatore in dieser Saison) hinterlassen hat, schließen. Wahi hatte mit 17 Jahren sein Profidebüt bei Montpellier HSC in der französischen Ligue 1 gegeben.