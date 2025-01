Marmoush-Nachfolger? Toppmöller hält sich bedeckt

Zum zweiten Mal nach Bekanntwerden des bevorstehenden Transfers von Omar Marmoush muss Eintracht Frankfurt am Donnerstag gegen Ferencvaros Budapest ohne seinen Topstürmer auskommen. An Spekulationen über einen möglichen Nachfolger wollte sich Trainer Dino Toppmöller vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr, RTL) nicht beteiligen. Er sei im "ständigen Austausch" mit Sportvorstand Markus Krösche und den Scouts, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten. "Am Ende setzen wir uns zusammen und werden entscheiden, welcher Spieler am besten zu uns passt."

Als Kandidat für die Marmoush-Nachfolge, der in diesen Tagen aller Voraussicht nach einen Vertrag bei Manchester City unterschreiben wird, gilt Elye Wahi von Olympique Marseille. Bevor die SGE möglicherweise auf dem Transfermarkt aktiv wird, will sie einen "riesigen, vielleicht schon entscheidenden Schritt" in Richtung Achtelfinale in der Europa League machen, wie Toppmöller ankündigte. "Wir haben morgen eine riesige Möglichkeit, eine tolle europäische Nacht zu feiern", sagte der Trainer, dessen Team mit 13 Punkten aktuell Tabellenrang sechs in der Ligaphase belegt.

Der 44-Jährige selbst wird während dem Spiel nicht an der Seitenlinie mitwirken können, nach seiner Roten Karte in der Partie bei Olympique Lyon fehlt er gesperrt. Im Trainerteam sei aber bereits alles wichtige durchgesprochen, "außerdem kann ich auch über Dritte nach unten kommunizieren", sagte Toppmöller, der mit "großem Respekt" auf den ungarischen Rekordmeister blickt.

Verzichten müssen die Hessen am Donnerstag nicht nur auf ihren Coach, sondern auch auf Junior Dina Ebimbe (Muskelverletzung), Mahmoud Dahoud und Oscar Höjlund (jeweils Erkältung), letzterer ist im Europacup aber ohnehin nicht spielberechtigt.