Matchwinner Woltemade: "Wieder etwas, das ich gelernt habe"

Nick Woltemade strahlte. "Wir können sehr happy und sehr stolz auf uns sein", sagte der Angreifer vom VfB Stuttgart. Und obwohl der 1,98-m-Lulatsch erst einige richtig gute Chancen und auch einen Handelfmeter vergeben hatte, stieg Woltemade am Ende beim 1:0 (0:0) beim FC St. Pauli doch noch zum Matchwinner auf: "Es war nicht nur ein Brocken, das war ein Riesending, das mir da vom Herzen gefallen ist."

Stuttgart hatte zuvor nur eines der vergangenen zehn Bundesliga-Spiele gewonnen, und auch bei Woltemade, dem Aufsteiger der Saison, lief jüngst nicht mehr so richtig viel zusammen. Auf dem Hamburger Kiez wollte der Ball dann auch wieder nicht reingehen - doch am Ende stand Woltemade goldrichtig und traf spät zum Siegtreffer (88.).

"Wieder etwas, das ich neu gelernt habe", sagte Woltemade, der sich durch den verschossenen Elfmeter (60.) nicht unterkriegen ließ. "Ich glaube, ich habe bis dahin noch keinen Elfmeter verschossen in meiner ganzen Karriere. Im Spiel hat es mich schon enorm gewurmt", sagte Woltemade, der in der Bundesliga zuletzt Mitte März getroffen hatte: "Ich habe dann das entscheidende Tor geschossen. Das ist wichtig."

Wie wichtig der Treffer war, konnten die Fans an den erleichterten Gesichtern von Trainer Sebastian Hoeneß und Co. ablesen. "In den vergangenen Wochen hatten wir hinsichtlich des Resultats oft das Nachsehen, deswegen sind wir diesmal froh und stolz über den insgesamt verdienten Auswärtssieg", sagte der Coach.

Auf dem Weg zum DFB-Pokalfinale am 24. Mai in Berlin gegen Arminia Bielefeld und der U21-EM im Juni in der Slowakei nimmt Woltemade aus dem Spiel jede Menge Erfahrung mit. Auf jeden Fall für jeden noch kommenden Elfmeter.

"Ich wollte eigentlich die ganze Zeit über das Standbein schießen, habe mich dann kurz vorher nochmal umentschieden. Meistens ist das erste Gefühl das richtige. Habe ich leider nicht drauf gehört, lerne ich auch daraus", sagte er.

Und die ganz großen Highlights kommen ja noch in dieser Saison. "Wir wollen uns in die beste Form bringen, in der wir sein können", sagte Woltemade: "Und Siege bringen dafür den größten Push."